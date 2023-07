Cambiamenti alla tangenziale di Messina dal 25 luglio: un piano viario articolato per concludere un cantiere lungo anni.

Dal 25 luglio, la tangenziale di Messina subirà importanti cambiamenti viari, costringendo chi viaggia da Palermo verso Messina a un’unica corsia per sei mesi. La chiusura dello svincolo di Giostra e altre disposizioni sollevano preoccupazioni per il traffico estivo.

Dal 25 luglio, importanti cambiamenti sulla tangenziale di Messina riguarderanno il tratto da Palermo verso la città. Questa modifica, programmata per concludere un cantiere di lunga data, imporrà significative restrizioni alla viabilità estiva per sei mesi.

Durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato concordato un nuovo piano di viabilità presentato dal Consorzio Autostrade. Questa decisione ha evitato un’ulteriore posticipazione dell’attuazione delle modifiche, che avrebbe colpito negativamente il flusso di traffico, soprattutto durante il mese di agosto.

A partire dal martedì 25 luglio, chi proviene da Villafranca non potrà più usufruire dello svincolo di Giostra in uscita. Tutti i veicoli dovranno essere indirizzati su una sola corsia per sei lunghi chilometri. Questa disposizione comporterà un notevole impatto sulla viabilità, soprattutto in considerazione del traffico intenso durante la stagione estiva.

Una bretella è stata aggiunta per agevolare la viabilità in tangenziale e permettere di lasciare l’autostrada all’altezza di Boccetta. Tuttavia, la chiusura dello svincolo di Giostra preoccupa le autorità per le possibili inversioni a “U” illegali e il conseguente rallentamento del traffico.

Altre conferme riguardano l’uscita obbligatoria a Boccetta per chi proviene da Giostra, mentre il traffico proveniente da Boccetta verso Palermo rimarrà invariato.

