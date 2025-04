Scaccianoce guida l’Ordine verso nuove prospettive professionali

L’Ordine degli Ingegneri di Catania ha registrato un notevole incremento nel numero degli iscritti, arrivando a sfiorare i 6.000 membri. Il crescente impegno per la collettività e il settore, evidenziato durante l’ultima assemblea, è stato ribadito dal presidente Mauro Scaccianoce, che ha sottolineato come l’Ordine stia ricoprendo un ruolo sempre più rilevante nelle politiche di sviluppo e governo del territorio. «Siamo cresciuti numericamente e abbiamo confermato il nostro impegno concreto a favore della collettività e della professione», ha dichiarato Scaccianoce, che ha anche evidenziato come l’Ordine partecipi a importanti tavoli di concertazione, tra cui la consultazione pubblica promossa dal Comune di Catania per il Piano Urbanistico Generale (PUG).

L’Ordine ha affrontato diverse problematiche, tra cui la sicurezza del territorio e dei luoghi di lavoro, nonché la pianificazione urbana. Scaccianoce ha specificato che l’Ordine è particolarmente attento ai rischi sismico e idrogeologico, con l’obiettivo di sensibilizzare la pubblica opinione e le istituzioni per implementare strategie di prevenzione a lungo termine. In merito, ha ricordato che solo il 22% delle scuole catanesi è costruito con criteri antisismici.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di attrarre i giovani verso la professione, contrastando la tendenza alla fuga verso altri atenei. Scaccianoce ha sottolineato l’importanza di guidare i giovani già a partire dalle scuole, mettendo in evidenza le potenzialità dell’ingegneria, per favorire una maggiore affluenza al settore. Un tema che, a livello nazionale, ha aperto al dibattito sull’eventuale obbligo di iscrizione agli Ordini professionali per i laureati in ingegneria.

L’Ordine di Catania ha anche potenziato le proprie attività di formazione tramite la Fondazione, promuovendo corsi innovativi e qualificanti, con il supporto di numerose convenzioni per il rilascio di certificazioni. Nel 2024 sono stati organizzati 20 corsi e 57 incontri tra seminari e convegni, tra cui tematiche sul BIM, la gestione del tempo e la progettazione di strutture speciali.

