Sunseri: “Bonus affitti senza fondi, famiglie abbandonate”

Il deputato del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Luigi Sunseri, ha sollevato la questione del mancato rifinanziamento del bonus affitti, denunciando l’assenza di interventi sia da parte del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni sia da quello regionale presieduto da Renato Schifani.

“Bonus affitti, zero finanziamenti dal governo Meloni e silenzio assoluto dal governo Schifani”, ha dichiarato Sunseri, sottolineando che “dopo l’azzeramento del reddito di cittadinanza, le politiche del centrodestra ignorano ancora una volta le fasce più deboli della popolazione”.

Il parlamentare pentastellato ha inviato una richiesta formale al presidente della IV commissione legislativa dell’Ars per convocare una seduta dedicata, alla quale intende coinvolgere le principali organizzazioni sindacali degli inquilini, tra cui Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini.

Sunseri ha ricordato che “l’ultimo bando è stato pubblicato nel 2024, ma riguardava fondi nazionali del 2022, erogati solo in parte e con un taglio del 54% per la maggior parte dei beneficiari”. Al momento, ha precisato, “per il 2025 non risulta alcun rifinanziamento, né a livello nazionale né regionale”. Una condizione che, a suo dire, colpisce in modo particolare le famiglie economicamente più deboli e gli studenti fuori sede.

“La casa non è un lusso, ma un diritto”, ha affermato il deputato, che ha inoltre depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo regionale se intenda rifinanziare la misura o adottare strumenti alternativi, ricordando che lo stesso esecutivo aveva definito il bonus un provvedimento di “dignità sociale”.

