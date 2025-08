Vice questore Sandra Manfrè, messinese,  si toglie la vita a Brindisi

Nella mattinata di lunedì 4 agosto 2025, all’interno della questura di Brindisi, la vice questore aggiunto Sandra Manfrè, in servizio presso la squadra mobile dal 2022, si è tolta la vita nel proprio ufficio. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 9; il gesto è stato compiuto con la pistola d’ordinanza e, secondo quanto riferito dagli investigatori, non vi sono dubbi sulla natura volontaria. La dirigente avrebbe lasciato un biglietto di addio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili e il personale sanitario ha lasciato la questura poco prima delle 11. Era presente anche il procuratore facente funzioni, Antonio Negro, che ha seguito l’avvio degli accertamenti di rito. Nei prossimi giorni la salma sarà restituita ai familiari.

Originaria di Messina e residente a Mesagne, la 42enne era appena rientrata dalle ferie. I colleghi non avevano rilevato segnali premonitori. Lascia il marito, anch’egli appartenente alle forze di polizia, e una figlia piccola. In passato aveva subito la perdita del padre, a cui era molto legata.

In una nota la sezione di Brindisi dell’Associazione Nazionale Magistrati, a firma del presidente Pierpaolo Montinaro, ha espresso “dolore per la perdita di una donna e di una poliziotta di estrema sensibilità e disponibilità nel lavoro come nella vita”.

