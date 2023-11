Interruzione tra gli svincoli di Milazzo e Rometta sulla A20

Per quattro giorni, l’Autostrada A20 Messina-Palermo subirà un’interruzione tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. Questa decisione è stata presa dal Consorzio Autostrade Siciliane al fine di effettuare lavori straordinari di manutenzione sull’asfalto. L’interruzione del traffico è programmata dal 14 al 17 novembre e coinvolgerà alternativamente entrambe le carreggiate. Di conseguenza, i viaggiatori dovranno utilizzare la Statale 113 per il loro spostamento.

In vista di questa interruzione, un tavolo tecnico si è recentemente riunito in Prefettura per pianificare le operazioni di gestione della viabilità e garantire una transizione agevole per i conducenti.

Ecco le date e gli orari previsti per l’interruzione:

Dalle 7 del 14 novembre alle 20 del 15 novembre: chi è diretto verso Palermo dovrà uscire a Rometta e rientrare a Milazzo.

Nei giorni 16 e 17 novembre, dalle 7 alle 20: chi è diretto a Messina dovrà uscire a Milazzo e rientrare a Rometta.

Durante questo periodo, per raggiungere Messina o Palermo, sarà necessario seguire attentamente le indicazioni fornite e pianificare i propri spostamenti in anticipo per evitare inconvenienti legati alla chiusura temporanea dell’autostrada.

