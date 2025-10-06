Messina, Autobus ATM fuori strada a Zafferia, nessun ferito

Un autobus dell’ATM Messina è finito fuori strada questa mattina nella zona di Zafferia, terminando la corsa oltre il guard rail e inclinato sul greto del torrente. Non si registrano feriti. Il mezzo, rimasto in bilico ma non ribaltato, è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale e ai tecnici dell’azienda di trasporto.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo potrebbe essersi mosso autonomamente mentre l’autista si trovava già fuori dall’abitacolo. Al momento del fatto, a bordo non vi erano passeggeri.

In una nota ufficiale, ATM SPA ha confermato che “il mezzo in questione era completamente vuoto: a bordo non erano presenti persone e anche l’autista non occupava in quel frangente il posto di guida”. L’azienda ha inoltre precisato che il bus ha riportato danni strutturali e che le operazioni di recupero sono state avviate con l’ausilio di una gru. “L’azienda – prosegue la comunicazione – è impegnata a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto anche attraverso la testimonianza dell’operatore di esercizio in servizio su quel mezzo”.

I rilievi delle forze dell’ordine e i controlli tecnici dell’ATM proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le circostanze dell’episodio.

