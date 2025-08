Ispezione al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico di Messina

Questa mattina si è svolto un incontro tra la Direzione Generale dell’AOU G. Martino di Messina e i Garanti per l’Infanzia e l’Adolescenza, regionale e comunale, rispettivamente il professor Giuseppe Vecchio e il dottor Giovanni Amante, finalizzato a verificare lo stato del pronto soccorso pediatrico del Policlinico. La visita ha permesso di accertare le condizioni strutturali della struttura, recentemente oggetto di segnalazioni.

I garanti, dopo aver esaminato i locali, hanno sottolineato l’importanza di fornire certezze alla cittadinanza e alle famiglie che vi si rivolgono, affermando che la struttura «è in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei più piccoli» e rappresenta il riferimento principale per la città e la provincia di Messina.

Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha spiegato che sono già state avviate le procedure per l’intervento di ristrutturazione delle aree emergenza-urgenza del Padiglione del Polo materno infantile. Ha precisato che il progetto di rifacimento del pronto soccorso ostetrico, con lavori appaltati e avvio previsto per dicembre 2025, si inserisce in un programma più ampio. La riqualificazione del pronto soccorso pediatrico sarà sviluppata in parallelo, attraverso fasi progressive. A settembre le iniziative progettuali saranno presentate al collegio di direzione, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e agli altri portatori di interesse, con l’obiettivo di procedere senza interrompere l’erogazione dei servizi.

