IV Congresso FAS: focus sull’Agricoltura Siciliana

Il IV Congresso della FAS – Federazione Agricoltori Siciliani, previsto per venerdì 14 novembre alle ore 15:30 presso Villa Piccolo a Capo D’Orlando, segna l’inizio dell’annata agraria. I lavori del congresso si articoleranno in tre fasi fondamentali: approvazione del documento congressuale dal titolo “Agricoltura messaggera di pace e di sviluppo ecosostenibile”, tavola rotonda focalizzata sui bandi del PSP 2023/2027 relativi ad agriturismo, nuovi agricoltori, insediamento giovani agricoltori e viabilità rurale, e contributo della FAS all’elaborazione della strategia LEADER del GAL Nebrodi Plus, concentrandosi su nocciola, suino nero ed olio d’oliva.

Il Presidente della FAS, Francesco Calanna (nella foto), sottolinea l’importanza dell’agricoltura in un contesto di crisi e il ruolo cruciale della Federazione nel guidare le imprese e le filiere produttive verso un approccio sistemico nell’ambito delle nuove normative, amministrative e finanziarie, oltre a garantire una rappresentanza efficace del settore agricolo nei contesti istituzionali. Inoltre, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina, il Dott. Agr. Salvatore Messina, sarà presente per portare il suo saluto e condividere la preziosa esperienza del settore che rappresenta.

© Riproduzione riservata.