Striscia di Gaza, il PD Sicilia esorta il Governo Regionale ad agire

La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza è stata definita “una tragedia senza precedenti” dal capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro. In risposta a questa situazione critica, il Partito Democratico ha presentato una mozione urgente che sarà dibattuta nell’aula parlamentare il prossimo 18 giugno. L’iniziativa mira a sollecitare il Governo regionale siciliano ad adottare una posizione ferma e ad intervenire concretamente in merito alla crisi in corso.

Catanzaro ha sottolineato l’inaccettabilità degli eventi a Gaza, evidenziando la necessità di superare la mera indignazione per giungere a una presa di posizione decisa. Ha rimarcato il dovere morale della Sicilia, storicamente riconosciuta come terra di pace e accoglienza, di esprimere la propria voce in questo contesto.

Il deputato ha fornito dati allarmanti, citando quasi 60.000 decessi, oltre 115.000 feriti e due milioni di sfollati, descrivendo la situazione come una tragedia che colpisce in maniera devastante la popolazione civile, in particolare donne e bambini. Catanzaro ha affermato che “non possiamo restare in silenzio di fronte a questo genocidio”.

La mozione presentata dal Partito Democratico sollecita la Regione Siciliana a farsi portavoce presso il governo nazionale. Le richieste principali includono l’invio immediato di aiuti umanitari a Gaza, il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina e la sospensione di ogni rapporto istituzionale con il governo israeliano guidato da Netanyahu. Tale proposta si allinea con decisioni già adottate da altre Regioni italiane.

Catanzaro ha chiarito che questa iniziativa non è diretta contro il popolo israeliano, ma piuttosto contro un governo che, a suo dire, sta violando i principi del diritto internazionale. Ha concluso ribadendo che in questo contesto, la neutralità equivarrebbe a una forma di complicità e ha invocato il ritorno della Sicilia al linguaggio della pace e della dignità umana, sottolineando l’urgenza della situazione a Gaza.

👁 Articolo letto 140 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.