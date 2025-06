“Prevenzione fatta… VITA ritrovata!”, incontro chiave a Brolo sulla salute

A Brolo, presso la sede dell’Associazione Semplice…Mente Insieme Odv, si è tenuta la giornata informativa dal titolo “Prevenzione fatta… VITA ritrovata!”, dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L’iniziativa, curata dalla Dott.ssa Leardo Tindara, specialista in Ginecologia e Ostetricia, si inserisce in un progetto divulgativo volto a promuovere la prevenzione primaria attraverso l’autopalpazione, illustrata con modelli in silicone.

Il percorso informativo nasce da una collaborazione tra l’Associazione Semplice…Mente Insieme Odv, Susan G. Komen Italia – APS, la Rete Civica della Salute, l’A.R.R.C.S. Odv e Unipromos Ets. L’evento ha visto la partecipazione di numerose cittadine di Brolo e dei dintorni, oltre alle rappresentanti delle associazioni coinvolte. Tra queste, Marisa Briguglio, presidente di Semplice…Mente Insieme Odv, coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute e vicepresidente di A.R.R.C.S. Odv, insieme a Rosaria Campo, referente locale di Unipromos Ets.

La presidente Briguglio ha espresso un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Leardo Tindara per il contributo offerto a titolo gratuito, definendo il suo intervento «un importante apporto professionale» su un tema di grande rilevanza quale la prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa rappresenta un momento di informazione essenziale per rafforzare la consapevolezza e la pratica di comportamenti preventivi nella comunità.

