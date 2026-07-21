Grave incidente sulla A18 a Itala: tre feriti e autostrada bloccata

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in carreggiata verso Messina, all’altezza del chilometro 12,500, nel territorio di Itala. Secondo le informazioni diffuse da Autostrade Siciliane, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante fermo in corsia di emergenza e un altro veicolo sopraggiunto, con il coinvolgimento anche di personale dell’ente autostradale impegnato nelle operazioni di assistenza.

In base a una prima ricostruzione, poco dopo le 15 un autoarticolato in transito avrebbe tamponato un tir in avaria, fermo tra la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre gli operatori del Consorzio per le Autostrade Siciliane stavano prestando supporto al conducente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due addetti alla sorveglianza stradale e il conducente del mezzo sopraggiunto, rimasto incastrato all’interno della cabina.

Per consentire l’estrazione del camionista è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del servizio di emergenza e le pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Messina e della Sottosezione di Giardini Naxos. I sanitari hanno inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare il trasferimento del ferito.

Le conseguenze dell’incidente hanno provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri. Autostrade Siciliane ha predisposto l’uscita obbligatoria a Roccalumera per i veicoli diretti verso Messina ed è stata richiesta l’attivazione della Protezione Civile per fornire assistenza agli automobilisti bloccati e collaborare nella gestione della viabilità.

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