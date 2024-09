Chiusura A20 Patti-Brolo e l’ipotesi del transito notturno alternato

L’interdizione dell’autostrada A20 tra Patti e Brolo, operativa da lunedì, continua a provocare malumori tra autotrasportatori e imprese. La chiusura riguarda i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate e i veicoli che trasportano merci pericolose, con conseguenti disagi per chi si occupa di trasporto su strada. A complicare ulteriormente la situazione, gli autobus di linea e i mezzi pesanti vengono ora dirottati sulla Strada Statale 113 (nella foto), mentre l’Anas ha vietato il transito agli altri veicoli pesanti, obbligando l’uso delle autostrade A18 Messina-Catania e A19 Catania-Palermo come uniche alternative.

Ieri, presso la Prefettura di Messina, si è tenuto un incontro tra autorità, imprenditori e autotrasportatori. Le aziende dell’area nebroidea hanno espresso preoccupazione: «Questa situazione sta avendo un impatto devastante sulle nostre attività che si basano in larga misura sul trasporto su strada per il rifornimento delle materie prime e la distribuzione dei prodotti». Si stima che ogni giorno siano necessarie oltre 200 percorrenze sull’autostrada, e senza soluzioni immediate, le imprese rischiano gravi ripercussioni economiche, con conseguenze sull’occupazione locale.

Durante l’incontro, promosso anche dal sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, è stata discussa la possibilità di aprire il tratto autostradale ai mezzi pesanti solo in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino, con sensi di marcia alternati. Tale ipotesi verrà esaminata oggi dai vertici del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) e dalle autorità di sicurezza.

Nel frattempo, il deputato Tommaso Calderone, presidente della Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi dell’insularità, ha scritto al Presidente del Cas, al Ministro dei Trasporti e all’Assessore regionale alle infrastrutture, sollecitando la valutazione del transito notturno in finestre orarie specifiche, così da garantire una continuità logistica senza compromettere il flusso delle merci essenziali. – Immagini di repertorio.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo