Incendi a Villafranca: emergenza critica, scuole e autostrada chiuse

La zona di Villafranca è attualmente afflitta da una grave emergenza a causa di incendi che hanno colpito la regione. Questi roghi hanno costretto molte persone a evacuare le proprie abitazioni e hanno causato danni significativi, inclusi danni a edifici commerciali e veicoli.

Gli incendi sono stati innescati ieri sera dal forte vento di Scirocco, che ha alimentato le fiamme, rendendo la situazione estremamente critica. Anche il centro abitato di Villafranca è stato minacciato dalle fiamme per molte ore.

Il sindaco di Villafranca, Giuseppe Cavallaro, ha emesso un avviso ufficiale annunciando la chiusura di tutte le scuole, asili pubblici e privati e strutture sociali nella zona. Questa misura è stata presa per garantire la sicurezza dei residenti e degli studenti di fronte a questa emergenza in corso.

Inoltre, l’autostrada A20 in direzione di Palermo è stata chiusa al traffico a causa delle lingue di fuoco che lambivano entrambe le carreggiate. La Polstrada e il Cas hanno preso la decisione di chiudere completamente l’arteria tra Villafranca e Milazzo, così come la Messina-Villafranca, con uscita obbligatoria a Giostra. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire ulteriori incidenti.

