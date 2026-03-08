Gioiosa Marea, visite senologiche gratuite per la Giornata della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale di Gioiosa Marea promuove un’iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria femminile. L’attività, organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici, prevede due giornate di visite senologiche rivolte alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Comune per favorire la cultura della prevenzione. Il messaggio scelto per accompagnare l’appuntamento è “Prevenire è vivere”, definito dall’amministrazione come un invito a prestare attenzione alla propria salute attraverso controlli mirati.

Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Grazia Maria Pia Tardo e si svolgeranno in due distinti appuntamenti sul territorio comunale. Il primo è in programma lunedì 16 marzo nella frazione di San Giorgio, mentre il secondo si terrà martedì 17 marzo a Gioiosa Marea.

L’accesso alle visite è previsto esclusivamente su prenotazione. I cittadini interessati possono contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Gioiosa Marea al numero telefonico 0941.363323. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30.

Attraverso questa iniziativa l’amministrazione comunale intende richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, con particolare riferimento alla salute delle donne. Nel messaggio diffuso per l’occasione si sottolinea che la ricorrenza dell’8 marzo rappresenta un momento simbolico per celebrare il ruolo femminile nella società, mentre l’impegno per la tutela della salute deve proseguire durante tutto l’anno.

