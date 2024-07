Consiglio comunale a Messina, Basile: “Più risorse contro crisi idrica”

Durante il Consiglio comunale di Messina, il sindaco Federico Basile ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina) nel fronteggiare la crisi idrica che affligge la città. Il sindaco ha affermato: “Il comune di Messina farà di più, sopperirà alle mancanze del governo regionale e nazionale intervenendo con proprie risorse per tutti quegli interventi che saranno necessari per affrontare e superare la crisi idrica”.

L’incontro ha permesso di chiarire le misure che l’Amministrazione comunale e l’AMAM stanno adottando per alleviare i disagi causati dalla crisi idrica, che sta mettendo a dura prova l’intera Regione. Basile ha spiegato che l’obiettivo dell’acqua disponibile 24 ore su 24 è stato prefissato già dal 2018, durante la sindacatura di Cateno De Luca, e che il piano di progettazione del valore di 80 milioni di euro è in corso. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza del supporto della Regione e del Governo per ottenere i fondi necessari.

“Messina, rispetto ad altre città che affrontano difficoltà simili, sta reggendo grazie agli interventi messi in campo che garantiscono l’erogazione idrica. È essenziale, però, continuare a lavorare per mitigare i disagi nelle zone più colpite dalla crisi,” ha dichiarato il sindaco. Ha inoltre espresso apprezzamento per la mozione proposta in aula dal Partito Democratico, che è stata sottoscritta anche dal centro destra, indicando una condivisione delle azioni amministrative intraprese.

Basile ha concluso sottolineando che, nonostante le difficoltà, Messina continuerà a fare la sua parte per superare la crisi idrica, dimostrando un impegno costante nei confronti dei cittadini e confermando la volontà di agire con le proprie risorse per sopperire alle mancanze dei livelli governativi superiori.

