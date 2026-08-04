Confiscati tre immobili a un avvocato condannato per peculato

La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento di confisca disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, riguardante tre immobili del valore complessivo di oltre 485 mila euro riconducibili a un avvocato condannato in via definitiva.

Il professionista, incaricato dal Comune di Taormina tra il 1993 e il 2018 del recupero delle somme dovute dagli utenti morosi del servizio idrico, è stato condannato a quattro anni di reclusione per i reati di peculato e corruzione. La sentenza ha inoltre disposto la confisca di beni fino a oltre 775 mila euro, quale profitto del peculato, e di ulteriori 25 mila euro quale utilità corrisposta a un pubblico ufficiale nell’ambito del reato di corruzione.

Secondo quanto accertato nel procedimento, l’imputato si sarebbe appropriato di oltre 924 mila euro destinati alle casse comunali. Le indagini hanno ricostruito un sistema che prevedeva anche l’emissione di fatture per prestazioni professionali mai effettuate e la mancata trasmissione al Comune dei prospetti riepilogativi relativi agli incassi effettuati dagli utenti morosi.

L’attività sarebbe stata favorita dal comportamento di un dirigente comunale che, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe omesso i controlli sull’attività di riscossione e indirizzato gli utenti direttamente al professionista per evitare il distacco della fornitura idrica.

La condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nel 2020 è stata confermata dalla Corte d’Appello nel 2021 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione nel 2023. I beni confiscati, già sottoposti a sequestro preventivo nel 2019, sono stati individuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Taormina attraverso accertamenti patrimoniali basati sulle quotazioni di mercato e sulle inserzioni pubblicate su piattaforme dedicate alle strutture ricettive, dalle quali risultava che uno degli immobili fosse utilizzato come bed and breakfast. L’operazione ha consentito allo Stato di acquisire beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo prossimo ai 700 mila euro.

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