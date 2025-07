Screening oculistici gratuiti a Messina: prima tappa a piazza Cairoli

A Messina, in piazza Cairoli, si è conclusa la prima fase della campagna “La Prevenzione non va in vacanza” 2025, promossa da IAPB Italia Onlus in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI). All’interno dell’unità mobile oftalmica, un camper equipaggiato con strumenti diagnostici, il personale dell’ambulatorio oculistico UICI ha offerto screening gratuiti alla popolazione. L’oculista Maria Briguglio ha coordinato le visite, illustrando l’importanza di adottare buone pratiche per la salute visiva anche durante i mesi estivi.

“Abbiamo registrato un’ampia partecipazione e un vivace interesse da parte dei cittadini”, ha commentato la dottoressa Briguglio. “La prevenzione non si interrompe con l’arrivo dell’estate: il sole e le radiazioni richiedono ulteriori cure, soprattutto per i più giovani”. Ha quindi sottolineato la necessità di un’adeguata idratazione, dell’uso di occhiali da sole certificati e di precauzioni contro la sabbia al mare, per ridurre i possibili danni agli occhi.

La campagna riprenderà a settembre con ulteriori tappe nelle principali piazze italiane, ribadendo l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli periodici. Per maggiori dettagli e calendari delle iniziative è possibile consultare il sito www.laprevenzionenonvainvacanza.it.

