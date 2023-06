Fabrizio Sottile il nuovo coordinatore provinciale UDC per Messina

Un nuovo incarico per promuovere i valori politici e la partecipazione attiva.

La sezione provinciale dell’Unione di Centro (UDC) in Sicilia ha nominato il neurologo Fabrizio Sottile (nella foto a sinistra) come coordinatore provinciale di Messina. Sottile, già consigliere comunale e attuale tesoriere dell’ordine dei medici di Messina, riceve la nomina dal coordinatore regionale Decio Terrana, su indicazione del Segretario Nazionale, l’On. Lorenzo Cesa. Quest’ultimo esprime l’augurio che il nuovo coordinatore provinciale possa lavorare proficuamente affinché i principi del partito siano sempre più presenti e radicati nel territorio messinese.

La nomina di Sottile mira a rafforzare il partito, organizzandolo a livello locale nelle diverse realtà territoriali e coinvolgendo coloro che desiderano promuovere i valori politici e moderati dell’UDC. Il coordinatore regionale Terrana si dichiara fiducioso nella collaborazione e sinergia tra i membri del partito in Sicilia, una regione in cui l’UDC sta crescendo e si prepara a futuri successi elettorali grazie all’impegno serio e proficuo di numerosi amici e militanti. Terrana conclude augurando a Sottile un buon lavoro nel promuovere la partecipazione politica e valide iniziative per il bene comune, sottolineando l’importanza della storia, cultura e potenzialità del territorio messinese.

Fabrizio Sottile, nel ringraziare il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale Decio Terrana per la fiducia accordatagli, si rende consapevole dell’ampio lavoro da svolgere. Sottile si sente incoraggiato dal fatto che molti amici, sia amministratori che non, hanno espresso la disponibilità ad aderire al progetto politico dell’UDC. Insieme, mirano a costruire con rinnovata fiducia una nuova stagione politica che promuova il bene dei cittadini e del territorio messinese, basata sui valori della legalità e della solidarietà. Questa scelta, sottolinea Sottile, è distante da ogni contesto elettorale e consente di coinvolgere quanti aspirano a costruire un rinnovato interesse per il bene comune.

