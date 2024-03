Polizia Ferroviaria: controlli intensivi nelle stazioni siciliane

Durante la terza giornata dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria il 13 marzo 2024, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia ha condotto un’operazione intensiva per incrementare la sicurezza e contrastare le attività illecite. In 34 scali ferroviari della regione, 881 persone sono state controllate e 213 bagagli ispezionati, con il coinvolgimento di 71 agenti. I controlli sono stati estesi anche ai treni e al deposito bagagli della stazione di Palermo Centrale.

Le attività di controllo, coordinate dalla Centrale Operativa Compartimentale della Polfer della Sicilia, hanno impiegato unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, insieme a metal detector e smartphone di ultima generazione per aumentare l’efficienza delle operazioni. Le pattuglie sono state dispiegate verso le aree più sensibili e frequentate, con particolare attenzione alle stazioni centrali delle principali città.

Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato una bustina contenente sostanza stupefacente nell’area del terminal bus della stazione centrale di Palermo. L’involucro è stato rinvenuto a terra, presumibilmente abbandonato dal proprietario al sopraggiungere del cane antidroga.

L’operazione Stazioni Sicure ha comportato l’elevazione di 5 sanzioni e ha evidenziato l’impegno delle forze dell’ordine nella promozione della sicurezza sui trasporti ferroviari in Sicilia.

