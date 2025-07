Al via “Il Sorriso degli Dei”: 25 eventi nel Parco di Tindari

È stata inaugurata la terza edizione de “Il Sorriso degli Dei”, rassegna culturale promossa dal Parco Archeologico di Tindari, diretto dall’architetto Giuseppe Natoli, con la direzione artistica di Anna Ricciardi e il patrocinio degli Assessorati Regionali dei Beni Culturali e del Turismo. Il programma si articola in oltre venticinque appuntamenti suddivisi in cinque sezioni e ospitati in dodici diverse sedi, tra cui i siti paleontologici di Acquedolci e il villaggio preistorico di Milazzo, le aree di Tindari e Halaesa Arconidea (Tusa), la Villa Romana di San Biagio (Terme Vigliatore), Abakainon (Tripi) e Apollonia (San Fratello).

La sezione “La Preistoria del Parco” apre il cartellone il 25 e 27 luglio con la prima nazionale di “St1, la prima donna” di Marina Romeo. Tra gli eventi di rilievo figura “Tyndaris Augustea”, spettacolo teatrale itinerante in scena il 18 e il 21 agosto grazie alla collaborazione con la Proloco di Patti. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra propone tre serate: “Aida” (26 luglio, teatro greco di Tindari), “Galà Lirico Respirare il Mito” (28 luglio, Agorà di Tusa) e “Love Morricone” (9 agosto, teatro greco di Tindari).

La rassegna si avvale del contributo dei comuni di Milazzo, Terme Vigliatore, Tripi, Patti, Gioiosa Marea, Acquedolci, San Fratello e Tusa, delle Proloco e di numerose associazioni culturali. «La sinergia tra istituzioni e territorio è essenziale», dichiara l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato. «Il fare rete valorizza un patrimonio che spazia dalla preistoria all’epoca romana», aggiunge Natoli. Tra mostre e incontri, spicca la donazione di una collezione di acqueforti di Jean Pierre Huël (1735‑1813) e una mostra sulla Storia Patria di Patti e Tindari, visitabile fino al 20 settembre.

