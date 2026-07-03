Sicilia, WeekEnd di sole e stabilità grazie all’alta pressione

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione che interesserà l’intero territorio regionale. Le previsioni indicano giornate prevalentemente soleggiate sia per sabato sia per domenica, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte dell’Isola.

Per la giornata di sabato, sul litorale tirrenico e lungo l’Appennino è prevista una nuvolosità irregolare nelle prime ore del mattino, destinata a lasciare spazio a schiarite nel corso della giornata. Sul versante ionico, lungo la fascia meridionale e nelle aree interne, il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi o sereni. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con intensità moderata, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri. Per quanto riguarda i mari, il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia risulteranno mossi, mentre il Mare di Sicilia passerà da condizioni di mare mosso a poco mosso.

Anche domenica il quadro meteorologico resterà pressoché invariato. L’alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni di stabilità atmosferica su tutta la regione. Litorale tirrenico, costa ionica, fascia meridionale, rilievi appenninici e zone interne saranno interessati da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi durante l’intero arco della giornata. I venti continueranno a soffiare moderatamente da nord, con uno zero termico previsto intorno ai 4.450 metri. Sul fronte marittimo, il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia saranno caratterizzati da moto ondoso moderato. – Fonte 3BMeteo.

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