Finanziaria, Centrodestra in tensione, vertice per ricompattare le fila

Il presidente della Regione, Renato Schifani, intende riunire le forze del centrodestra per verificare le criticità emerse in vista dell’esame della Finanziaria all’Ars. Il confronto è stato fissato per questa mattina, ma non si esclude un rinvio. In Aula, intanto, la manovra e il bilancio saranno soltanto incardinati, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere formalizzato entro giovedì. La discussione entrerà nel vivo dalla prossima settimana, con l’obiettivo di attenuare le divergenze interne e definire una posizione unitaria. Fonti vicine al governo non escludono la richiesta ai partiti di maggioranza di rinunciare ad alcune proposte già approvate in commissione.

Un esponente della coalizione osserva che “la mozione di sfiducia è stata respinta senza difficoltà, ma la Finanziaria è un passaggio diverso”, ricordando che il voto segreto potrebbe incidere sugli equilibri. Nella maggioranza permangono tensioni, alimentate anche dal precedente voto sulla variazione di bilancio, quando il ricorso al voto segreto aveva creato incertezze sull’esito finale.

Tra le variabili ritenute più rilevanti figura Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama nord ha sostenuto la sfiducia al governo, ma è rimasto attivo in commissione Bilancio, dove sono stati approvati diversi suoi emendamenti, esito attribuito anche a un recente incontro con Schifani. Tale dinamica ha suscitato perplessità nei partiti della coalizione, che attendono chiarimenti anche su temi come l’aumento delle ore per ex Pip e precari degli enti locali, misure considerate onerose.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giorgio Assenza, conferma che “il clima non è molto sereno”, mentre la Dc ribadisce sostegno all’esecutivo. L’opposizione, dopo avere abbandonato i lavori in commissione, si prepara a un confronto serrato in Aula, con numerosi emendamenti e la possibilità di ricorrere al voto segreto.

