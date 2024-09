L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” rappresenterà la Sicilia

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea è stato selezionato per rappresentare la Sicilia alla cerimonia inaugurale dell’Anno Scolastico 2024/2025, che si terrà il 16 settembre presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. La scelta dell’Istituto, operata dall’Ufficio Scolastico Regionale, rappresenta un significativo riconoscimento per la scuola diretta dal Prof. Leon Zingales. Alla cerimonia saranno presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Tre studenti dell’“Anna Rita Sidoti”, selezionati per il loro merito, parteciperanno all’evento. Si tratta di Paolo Cipriano, alunno della IIIA di Gliaca di Piraino, Miriam Cappadona della IIIA di Gioiosa Marea e Alessio Giaimo della IIIE di San Giorgio. I tre ragazzi saranno accompagnati dalla Prof.ssa Mariagrazia Marino. Questa partecipazione rappresenta un’opportunità unica per i giovani studenti di vivere un’esperienza formativa di alto livello.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalle autorità locali. La Dott.ssa Giusy La Galia, Sindaco di Gioiosa Marea, e l’Avv. Salvatore Cipriano, Sindaco di Piraino, hanno espresso parole di soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’Istituto. “È un motivo di orgoglio per tutta la comunità”, hanno dichiarato, sottolineando l’importanza del ruolo che la scuola riveste nella formazione delle nuove generazioni e il valore del riconoscimento ottenuto. La partecipazione alla cerimonia di Cagliari segna un momento di prestigio per l’Istituto “Anna Rita Sidoti” e per l’intera regione siciliana.

