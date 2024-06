Rifiuti, Schifani: «Soluzione individuata per la crisi di Lentini»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato di aver individuato una soluzione per riprendere la raccolta dei rifiuti nei circa duecento Comuni siciliani coinvolti dallo stop dell’impianto Tmb di Lentini, nel Siracusano. Schifani, in qualità di commissario straordinario per i rifiuti, ha firmato un’ordinanza specifica in merito.

Oggi è stato compiuto un significativo passo avanti grazie all’approvazione di due pareri da parte del Nucleo di coordinamento della Commissione tecnica specialistica (Cts), che ha escluso i progetti di Sicula Trasporti per la modifica degli impianti di biostabilizzazione e di trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi dall’obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (Via). La documentazione integrativa fornita dall’azienda ha permesso alla Cts di rivalutare positivamente le richieste precedentemente respinte a dicembre.

Nel corso di una riunione presieduta dall’assessore all’Energia Roberto Di Mauro, è stato deciso che, temporaneamente per venti giorni, i rifiuti continueranno a essere stoccati e trattati nell’impianto di Lentini, sotto stretto controllo delle autorità competenti.

All’incontro hanno partecipato Giovanni Bologna, capo dell’Ufficio legislativo e legale della Regione; Patrizia Valenti, dirigente generale del dipartimento Ambiente; Arturo Vallone, dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti; Vincenzo Infantino, direttore di Arpa Sicilia; Salvatore Sammartano, capo di gabinetto della Presidenza della Regione; Francesco Arini, dirigente del servizio “Autorizzazioni rifiuti” dell’assessorato; oltre ai gestori delle principali discariche della Sicilia, tra cui quelle di Enna, Gela, Motta Sant’Anastasia e Siculiana.

Dopo questo provvedimento di emergenza, i titolari degli impianti disponibili collaboreranno per avviare le procedure di omologa, che consentirà di abbancare i rifiuti in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, nei limiti degli spazi disponibili. Parallelamente, sarà definita una procedura per il proseguimento dello smaltimento dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti verso impianti fuori regione.

«In questo modo – ha concluso Schifani – evitiamo rischi per la salute pubblica, aggravati dalle alte temperature degli ultimi giorni. Un provvedimento straordinario e temporaneo, sostenuto da pareri sanitari e ambientali, in attesa della riapertura dell’impianto di Lentini».

