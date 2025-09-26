Reddito di povertà, Di Paola critica il governo: “Solo briciole ai siciliani”

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, ha commentato lo stanziamento di dieci milioni di euro da parte del governo per il cosiddetto “reddito di povertà”.

“Poco alla volta il centrodestra comincia a capire che la guerra andava fatta alla povertà e non ai poveri, come finora ha fatto con le disastrose politiche messe in atto sia qui che a Roma”, ha dichiarato Di Paola. Il rappresentante del M5S ha sottolineato che la somma stanziata “è una buona notizia, ma sono sempre briciole rispetto alle reali esigenze, considerato che finora circa il 90% delle richieste di sussidio sono rimaste inevase”.

Secondo Di Paola, il suo gruppo aveva già avanzato emendamenti per incrementare le risorse destinate al nuovo strumento e aveva chiesto al presidente della Regione, Renato Schifani, di intervenire per “mettere una toppa al disastro causato dallo stop al reddito di cittadinanza”. A suo avviso, la misura adottata dal governo nazionale “ha fatto male al M5S, ma ha colpito soprattutto tantissime famiglie siciliane”.

Il vicepresidente dell’Ars ha quindi invitato la maggioranza a rivedere le proprie priorità: “Auspichiamo che il governo, poco alla volta, cominci a fare un’inversione di rotta e a pensare che oltre alle poltrone degli amici e alla super lottizzazione della sanità ci sono anche i problemi dei siciliani di cui occuparsi”.

👁 Articolo letto 224 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.