Sequestrata droga per 600mila euro in un’auto sospetta, arrestato palermitano

Operazione antidroga a Palermo: arrestato palermitano e sequestrati stupefacenti per 600.000 euro.

Nelle scorse giornate, la Polizia di Stato ha effettuato un arresto in flagranza di reato di un individuo palermitano, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di specifici servizi volti a contrastare il traffico di droga nella città di Palermo.

Durante un controllo sulla via Belmonte Chiavelli e il viale Regione Siciliana, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno fermato un’autovettura sospetta con un individuo a bordo. Durante le fasi di identificazione, gli agenti hanno notato evidenti segni di ansia e nervosismo nel soggetto, spingendoli ad approfondire l’ispezione sia della persona che dell’autovettura. L’intervento degli agenti ha confermato i sospetti, portando al rinvenimento di due scatole di cartone nel vano posteriore dell’auto, contenenti una sostanza stupefacente identificata come hashish, suddivisa in 15 buste confezionate con cellophane, per un peso complessivo di 30 kg. Inoltre, sono stati trovati due panetti di sostanza stupefacente identificata come cocaina, con un peso totale di 2 kg.

Alla luce delle evidenze, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato immediatamente trasferito in carcere. Il valore stimato delle sostanze stupefacenti, destinate al mercato al dettaglio, sarebbe stato di circa 600.000 euro.

