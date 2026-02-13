Quote rosa all’Ars, Galvagno: «La legge sarà comunque votata»
Resta incerto il destino della riforma degli enti locali all’esame dell’Assemblea regionale siciliana, che include la norma sulla parità di genere nelle giunte comunali. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha espresso dubbi sull’esito del provvedimento, pur assicurando che sarà comunque sottoposto al voto dell’Aula.
«Nessuno può prevedere se questa legge verrà approvata. Io posso solo assicurare che la metterò ai voti, i partiti si determineranno come meglio riterranno», ha dichiarato Galvagno, sottolineando come l’esito resti incerto. Il presidente ha inoltre escluso che la riforma possa arenarsi definitivamente, affermando che l’iter proseguirà fino alla votazione finale.
Il disegno di legge contiene la disposizione che impone ai sindaci la nomina di almeno il 40 per cento di assessori donne. La norma era stata approvata nei giorni scorsi, ma il testo complessivo della riforma non ha superato il voto conclusivo, anche a causa delle tensioni emerse all’interno della maggioranza. L’Assemblea tornerà a esaminare il provvedimento nel prossimo appuntamento fissato per martedì.
Preoccupazione è stata espressa dalle quindici deputate che sostengono trasversalmente l’introduzione della misura sulla rappresentanza di genere. Marianna Caronia, esponente di Noi Moderati, ha evidenziato il rischio che la riforma possa essere rinviata in commissione o respinta nella votazione finale, affermando: «Temo che la riforma possa finire su un binario morto».
Anche Roberta Schillaci, del Movimento 5 Stelle, ha segnalato la possibilità che «la norma sulle quote rosa possa essere insabbiata», sottolineando la necessità di un’intesa anche su altri punti del provvedimento, tra cui il terzo mandato per i sindaci e la figura del consigliere supplente.
Nonostante le preoccupazioni espresse, Galvagno ha escluso l’ipotesi di un ritorno del testo in commissione, ribadendo l’intenzione di portare la riforma al voto dell’Aula.
