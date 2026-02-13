Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 16 al 22 febbraio

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato una nuova attività di controllo della velocità e delle soste irregolari sul territorio cittadino, con interventi previsti da lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026. L’iniziativa rientra nelle azioni finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

I servizi di rilevazione della velocità tramite autovelox interesseranno alcuni tra i principali assi viari caratterizzati da elevata intensità di traffico. I controlli saranno attivi lungo la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri Marina, tra il chilometro 15,000 e il 15,700, Galati dal km 9,100 al km 10,000, Briga Marina dal km 13,100 al km 13,700 e Pistunina tra il km 5,200 e il km 5,800. Le verifiche riguarderanno inoltre la S.S. 113 nelle zone di S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600, Spartà dal km 21,400 al km 22,400 e Mortelle dal km 11,700 al km 12,200. Ulteriori controlli sono previsti in via Circuito Torre Faro, in via Consolare Pompea tra il km 7,500 e il km 8,000 e in viale Giostra nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente saranno attivati i dispositivi Scout per il monitoraggio delle violazioni legate al divieto di sosta. Le verifiche interesseranno corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità, evidenziando che l’eccesso rappresenta una delle principali cause della gravità degli incidenti. Viene inoltre ribadito l’obbligo di osservare le norme relative alla sosta, con particolare riferimento alla doppia fila, all’occupazione dei marciapiedi, delle corsie preferenziali, delle piste ciclabili e delle aree prossime agli attraversamenti pedonali.

👁 Articolo letto 255 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.