“Io Non Rischio” a Gioiosa Marea, importanti tematiche sulla sicurezza

di Maria Cristina Miragliotta – Nella cornice di Piazza Mercato a Gioiosa Marea, si è svolta la manifestazione “Io Non Rischio” nel contesto della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, dei Rangers International e dei responsabili del dipartimento di Protezione Civile regionale.

Durante la giornata, sono state discusse importanti tematiche legate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle iniziative per coinvolgere la comunità locale nella promozione della cultura della sicurezza.

Giusi La Galia, sindaco di Gioiosa Marea, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative nel preparare la comunità a fronteggiare situazioni di emergenza e ha ringraziato i Rangers International e tutti i partecipanti per il loro contributo.

I Rangers International, noti per il loro impegno nelle attività di Protezione Civile, hanno condiviso esperienze e buone pratiche nell’ambito della gestione delle emergenze.

I responsabili del dipartimento di Protezione Civile regionale hanno illustrato i progetti in corso per migliorare la preparazione e la risposta alle calamità, evidenziando l’importanza della collaborazione tra enti locali e organizzazioni non governative.

La Settimana Nazionale della Protezione Civile rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare la popolazione e promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza. L’evento continua domani a San Giorgio in Piazza Tonnara.

© Riproduzione riservata.