Neri Fitness trionfano al Campionato d’Eccellenza a Sant’Agata

di Maria Cristina Miragliotta – Il 16 marzo 2025 resterà una data memorabile per i Neri Fitness, protagonisti di una giornata di competizione intensa a Sant’Agata, teatro del Campionato d’Eccellenza. L’evento ha visto gli atleti affrontare sfide impegnative, mettendo in campo determinazione e talento per superare ogni ostacolo.

Dopo ore di gara, il momento decisivo è arrivato con l’annuncio del primo posto conquistato dai Neri Fitness nella seconda gara del Campionato d’Eccellenza. L’atmosfera, carica di tensione e aspettative, si è trasformata in un’esplosione di gioia e festeggiamenti. Santino, tecnico e titolare della squadra, ha sollevato il trofeo in segno di gratitudine verso gli atleti e le loro famiglie, sottolineando il valore del lavoro di squadra.

Il successo ottenuto non rappresenta solo un riconoscimento sportivo, ma simboleggia l’unità e la passione che hanno guidato il percorso della squadra. I Neri Fitness hanno dimostrato come impegno e dedizione possano portare a traguardi straordinari, evidenziando il ruolo fondamentale del sostegno familiare nel mondo dello sport.

Con questo trionfo, Sant’Agata è diventata il palcoscenico di un capitolo significativo nella storia dei Neri Fitness, una storia scritta con sacrificio, determinazione e un profondo amore per la disciplina. – Foto di Nino Bartuccio.

