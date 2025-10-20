Pusher 43enne tenta la fuga ma viene bloccato dai Carabinieri di Milazzo

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile durante un servizio di controllo notturno nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato notato mentre preparava una dose di droga. Alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di fuggire rifugiandosi in un condominio e cercando di liberarsi di un involucro lanciandolo da una finestra. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando l’involucro che conteneva oltre 100 grammi di hashish.

Durante la perquisizione personale, il 43enne è stato trovato in possesso di altri 10 grammi della stessa sostanza, di un coltello a serramanico con tracce di stupefacente e di 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’attività rientra nel quadro delle operazioni di prevenzione e contrasto al traffico di droga messe in atto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera.

