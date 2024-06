Anteprima del Marefestival Salina al Marina di Capo d’Orlando

Il prossimo 13 giugno, la preview del Marefestival Salina prenderà il via al Marina di Capo d’Orlando con un evento ricco di appuntamenti. La serata inaugurale della XIII edizione del Premio Troisi inizierà alle 18:30 nella sala meeting del Sestante Marina Motel, situato all’interno del porto. Saranno presenti personalità di rilievo come Maria Grazia Cucinotta (nella foto), Barbara Bouchet e Francesca Inaudi. Il produttore Corrado Azzollini sarà premiato per il suo contributo al cinema, mentre il presidente del CdA, l’architetto Giuseppe Mangano, darà il benvenuto agli ospiti.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione del direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri, e della conduttrice, la giornalista Nadia La Malfa. “Con grande piacere ed entusiasmo accoglieremo la preview di un festival così prestigioso e ricco di ospiti e contenuti,” ha dichiarato Mangano. La Bouchet, nota per il suo ruolo nella commedia sexy all’italiana, continua a essere una figura iconica del cinema italiano, mentre Inaudi, formatasi al Piccolo Teatro di Milano, ha recitato in numerosi film e produzioni internazionali.

Alle 19:30, sulla Terrazza Sestante, Ignazio Rosato presenterà il suo romanzo storico “Il Grano nero”, dialogando con Fabio Agnello, inviato del programma “Le Iene”. Alle 20:30 seguirà la proiezione della commedia drammatica “Gli agnelli possono pascolare in pace”, diretta da Beppe Cino, che affronta il tema dei confini. Il film, prodotto da Draka Production, vede nel cast Maria Grazia Cucinotta, Massimo Venturiello, Tiziana Schiavarelli e Umberto Sardella.

Dopo la proiezione, si terrà un dibattito con i protagonisti e il produttore, seguito da uno show condotto da Cavaleri e La Malfa, durante il quale saranno intervistati gli ospiti e verrà consegnato il Premio Troisi ad Azzollini. Inoltre, Ludovico Magaudda e Nino La Rosa conferiranno il Premio speciale Panathlon “Lo Sport illumina il film della vita” a Marzia e Gianni Raineri.

La serata si concluderà con un cocktail di benvenuto offerto da Oli Barbera, Bibite Polara e Acqua Mangiatorella.

Il Premio Troisi è organizzato dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, insieme a Francesco Cappello, Giovanni Pontillo e Nadia La Malfa, con la scenografia curata da Tina Berenato.

