Operazione interforze a Catania: 346 persone controllate

Nel corso del fine settimana, un’ordinanza della Questura di Catania ha istituito un dispositivo interforze per garantire la sicurezza nella movida del centro storico e lungo il lungomare. Coordinata dalla Polizia di Stato e supportata da Reparto Mobile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito (“Strade Sicure”) e Polizia Scientifica, l’operazione ha monitorato le aree più frequentate da cittadini e turisti.

Le forze dell’ordine hanno identificato 280 persone, di cui 71 con precedenti, e controllato 142 veicoli. Pattuglie a piedi hanno presidiato le zone pedonali per impedire l’accesso ai mezzi a due ruote e contrastare uso di droghe e abuso di alcol: un 32enne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di cocaina. Nei controlli stradali sono emerse sette violazioni al Codice della Strada, tra cui quattro veicoli senza assicurazione e tre conducenti di ciclomotori senza casco; le sanzioni hanno superato i 4.000 euro.

La Guardia di Finanza ha contestato a un pub la mancata installazione del misuratore fiscale. Cinque parcheggiatori abusivi sono stati multati; uno 37enne, destinatario di divieto di stazionamento e di ritorno, è stato denunciato.

Parallelamente, i Carabinieri hanno impiegato pattuglie dinamiche e unità con etilometro e drug-test, controllando 66 persone e 37 veicoli (15 sequestrati). Le infrazioni al Codice della Strada sono state 35, per oltre 18.400 euro di sanzioni e 100 punti decurtati. Sei conducenti hanno subito la sospensione della patente per uso del cellulare, e sette motociclisti sono stati multati per mancato casco. Infine, nelle aree attorno a Castello Ursino, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish e marijuana.

