Chiusura Centri Visodent, Marano M5s sollecita il governo regionale

La deputata regionale Jose Marano, esponente del Movimento Cinquestelle e presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Ars per la Tutela dei Consumatori, ha presentato un’interrogazione parlamentare in merito alla chiusura improvvisa in Sicilia della catena di centri dentistici Visodent. L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare i cittadini coinvolti, molti dei quali hanno anticipato pagamenti per prestazioni non erogate. Marano ha dichiarato di seguire con attenzione la vicenda, sottolineando l’importanza di “garantire il diritto alla salute” e di fornire risposte chiare a chi si è rivolto a tali strutture.

Parallelamente, il Codacons ha avviato una serie di azioni legali a tutela dei pazienti, presentando denunce presso le Procure di Palermo, Catania, Messina, Ragusa e Trapani. La deputata ha evidenziato la collaborazione in corso con le associazioni dei consumatori, finalizzata a salvaguardare i diritti degli utenti colpiti dalla crisi.

Marano ha inoltre annunciato l’impegno a impiegare ogni strumento a disposizione per sollecitare un intervento da parte del governo regionale, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci a tutela dei pazienti coinvolti. L’interrogazione rappresenta un passo istituzionale volto a sollecitare risposte immediate in un contesto segnato da disagi per numerosi cittadini siciliani.

