Patti, arrestato 31enne: sequestrati marijuana, hashish e cocaina

Un uomo di 31 anni, residente a Patti, è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio. L’intervento è stato eseguito dal personale del Commissariato di pubblica sicurezza locale, che ha proceduto a una perquisizione domiciliare culminata nel rinvenimento di sostanze stupefacenti di diversa natura.

All’interno dell’abitazione, gli operatori hanno individuato marijuana, hashish e cocaina, per un quantitativo complessivo di circa 135 grammi, di cui 125 riconducibili a cannabinoidi e 10 a cocaina. Parte di quest’ultima risultava già suddivisa in dosi, ritenute pronte per la distribuzione nel mercato illegale del territorio. Le sostanze sono state trovate occultate tra gli indumenti e in prossimità della soglia di una finestra.

Durante l’operazione è stato inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento, tra cui strumenti per la sigillatura sottovuoto e residui riconducibili a precedenti attività di preparazione di dosi.

Il trentunenne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica competente.

L’azione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli, che nel mese di aprile ha portato all’identificazione di circa mille persone e al controllo di 250 veicoli. Verificata anche la regolarità amministrativa di dieci attività commerciali, con sanzioni complessive pari a circa 1.500 euro.

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