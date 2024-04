Messinaservizi e Recycleye: insieme per un futuro sostenibile

Messinaservizi Bene Comune e Recycleye hanno avviato una partnership per installare un innovativo robot gestito dall’intelligenza artificiale al Centro di selezione di Pace, il primo del genere in Sicilia. Questa iniziativa testimonia l’impegno di Messina nella gestione sostenibile dei rifiuti, con la città che ha registrato un notevole aumento della raccolta differenziata negli ultimi anni, passando dal 17,9% nel 2018 al 53,5% nel 2022.

È stata classificata all’8° posto nel “Rapporto sul Recupero Energetico da rifiuti” di Utilitalia e ISPRA, evidenziando l’efficacia del suo approccio. Recycleye, un’azienda tecnologica inglese specializzata nella selezione dei rifiuti tramite intelligenza artificiale, fornirà il sistema per identificare, categorizzare e selezionare i materiali. Il robot sarà impiegato per selezionare specifiche classi di materiali in modo continuativo e preciso, contribuendo a ottimizzare i costi e migliorare i flussi di trattamento.

Questo investimento si inserisce nella strategia di Messinaservizi per superare la soglia del 65% di raccolta differenziata, consolidando il suo impegno per l’efficienza e la sostenibilità ambientale.

Il sistema sviluppato da Recycleye utilizza un modulo di visione computerizzata installato sopra il nastro di selezione, che identifica gli oggetti in base alla loro tipologia, forma e dimensione. Questi dati vengono poi utilizzati dal braccio robotico per raccogliere le frazioni estranee, garantendo un processo di selezione accurato e continuativo. Attualmente, ci sono più di trenta sistemi di visione e selezione robotica Recycleye operativi in diversi paesi europei, inclusa l’Italia.

Filippo Marguccio, Responsabile Unico del Progetto di Messinaservizi, ha sottolineato l’importanza di questo investimento nell’ottimizzazione dei processi di trattamento dei rifiuti della città, mentre Turi Lo Sardo, responsabile commerciale di Recycleye in Italia, ha evidenziato il ruolo cruciale di Messinaservizi come esempio virtuoso di gestione dei rifiuti a livello nazionale, con un impegno sempre crescente verso l’innovazione e l’efficienza.

© Riproduzione riservata.

