Rinvio a giudizio per Amata, De Luca: Schifani la rimuova subito

Dopo il rinvio a giudizio dell’assessora Amata, si riaccende il confronto politico all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. A intervenire è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, che sollecita un intervento immediato del presidente della Regione Renato Schifani.

In una dichiarazione, De Luca afferma che “ora che è arrivato il rinvio a giudizio per l’assessora Amata, Schifani non ha più scuse, la rimuova immediatamente dalla Giunta e non nomini nuovamente un assessore di Fratelli d’Italia in questo ruolo”. Il riferimento è diretto alla posizione dell’esponente dell’esecutivo regionale, coinvolta nel procedimento giudiziario.

Il rappresentante pentastellato estende quindi le proprie critiche all’operato complessivo del governo regionale, sottolineando come, a suo avviso, il numero di vicende giudiziarie e polemiche che hanno interessato l’esecutivo e la maggioranza risulti rilevante. “Sono ormai quasi più gli scandali e i provvedimenti giudiziari che hanno travolto questo governo e la maggioranza che lo sostiene che i provvedimenti amministrativi degni di nota dell’esecutivo”, dichiara.

Nello stesso intervento, De Luca invita il presidente della Regione ad adottare una decisione che, secondo la sua posizione, sarebbe dovuta arrivare già in precedenza. “Schifani faccia quello che avrebbe dovuto fare già da tempo e rimuova l’assessora Amata”, aggiunge.

Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro politico segnato da tensioni tra maggioranza e opposizione, con richieste di chiarimenti e iniziative conseguenti all’evoluzione delle vicende giudiziarie.

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