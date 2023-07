Convegno a San Giorgio su porti turistici e sviluppo economico

“Porti turistici e crescita economica dei territori: il convegno a San Giorgio di Gioiosa Marea”.

Si terrà venerdì 14 luglio 2023, alle ore 19:00, presso lo spazio eventi della discoteca “La Pineta”, sul Lungomare Anna Rita Sidoti di San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), il convegno dal titolo “Porti turistici e crescita economica dei territori. Comunicazione e testimonianze”, organizzato dall’Ing. Anna Sidoti, Responsabile dello Sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per la Città di Patti e l’area dei Nebrodi.

Il convegno, che si concentrerà sull’importanza delle infrastrutture turistiche portuali e dei servizi per lo sviluppo economico dei territori, avrà luogo nella suggestiva località balneare di San Giorgio di Gioiosa Marea. Durante l’evento, saranno affrontate tematiche come la sostenibilità, l’accoglienza e l’incremento sociale, economico e culturale, seguendo le direttive europee.

La Sicilia, come recenti pubblicazioni hanno evidenziato, si posiziona al primo posto in Italia per il numero di infrastrutture portuali destinate al turismo e al terzo posto per la capacità di accogliere posti barca. Il convegno rappresenterà quindi un’opportunità per approfondire e valorizzare questo settore chiave per l’economia siciliana.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui parlamentari nazionali, regionali e amministratori locali, che offriranno preziose testimonianze e contributi.

L’Avv. Ninni Petrella, Responsabile dell’Istituto Milton Friedman per la Regione Sicilia e Coordinatore Nazionale delle Regioni, si occuperà dei saluti di apertura, mentre i relatori saranno professionisti di rilievo nel campo. Tra questi, l’Avv. Francesca Isgrò, Partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti, già Presidente West Sicily Gate Infrastrutture marittime e servizi di qualità; l’Ing. Anna Sidoti, esperta PNRR Regione Siciliana, che parlerà della crescita dei territori e dello sviluppo turistico-culturale; il Contrammiraglio Rosario Marchese, docente dell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile di Catania; e il Dott. Marc-Udo Broich, amministratore delegato Aicon Yachts, che si soffermerà sull’economia del mare.

Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, ha elogiato l’Ing. Anna Sidoti per l’iniziativa e si è dichiarato soddisfatto del lodevole lavoro svolto in Sicilia grazie all’impegno costante del Responsabile dello Sviluppo dell’Istituto per la Regione Sicilia, Ninni Petrella. Il convegno si preannuncia dunque come un evento di spicco nel panorama delle iniziative volte allo sviluppo economico e turistico della regione.

