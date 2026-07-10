Case di Comunità, confronto tra Asp Messina e sindacati

L’avvio delle Case di Comunità nel territorio messinese è stato al centro di un confronto svoltosi nella sede dell’Asp di Messina tra i vertici dell’azienda sanitaria e le Federazioni dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, insieme ai rappresentanti confederali delle tre organizzazioni sindacali. Alla riunione hanno partecipato il direttore generale Giuseppe Cuccì e il management dell’Asp, oltre ai segretari generali Pietro Patti, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi e ai rappresentanti di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati, Teresa Lontri, Giovanni Ammendolia e Giuseppe Calapai.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati ai bisogni delle persone fragili e alla piena operatività delle nuove strutture sanitarie territoriali. I rappresentanti sindacali hanno definito il confronto «positivo», evidenziando come l’Asp abbia illustrato il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi previsti nella fase iniziale del progetto.

Secondo le organizzazioni sindacali, la fase successiva dovrà concentrarsi sul consolidamento del percorso di sviluppo delle Case di Comunità, accompagnando il processo di organizzazione delle strutture nel rispetto della normativa vigente. «Abbiamo manifestato la disponibilità a sostenere questo percorso, che dovrà favorire anche un graduale cambiamento culturale nell’approccio dei cittadini ai servizi sanitari. Le Case di Comunità rappresentano il nuovo punto di accesso alla sanità pubblica», hanno dichiarato.

Durante il confronto sono emerse anche alcune criticità relative al reperimento di personale specialistico, soprattutto nelle aree interne, nei territori più disagiati e nelle isole Eolie. I sindacati hanno proposto incontri periodici con l’Asp per monitorare l’evoluzione della situazione, individuare tempestivamente eventuali problematiche e definire interventi condivisi. L’azienda sanitaria ha condiviso l’esigenza di mantenere un confronto costante, confermando l’impegno ad affrontare anche le questioni legate all’integrazione del personale nelle nuove strutture per migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

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