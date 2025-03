Lega Sicilia critica la visibilità mediatica e le “panzane” di Renzi

In una nota diffusa dalla Lega per Salvini Premier – Sicilia, si esprime una dura critica nei confronti di Matteo Renzi e delle sue recenti dichiarazioni riguardanti il Ponte sullo Stretto e i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Il comunicato evidenzia l’irrilevanza politica di Italia Viva nell’isola, partito definito “sotto il 2%”, sottolineando come la sua visibilità emerga solo in occasione delle visite del leader per la promozione dei suoi libri.

La Lega siciliana attribuisce il consenso raccolto nel territorio alla concretezza dimostrata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Viene ricordato l’investimento di 30 miliardi di euro destinato all’alta velocità tra Sicilia e Calabria, con cantieri attivi e numerosi lavoratori impiegati. Si menzionano inoltre finanziamenti per l’edilizia scolastica, con provvedimenti firmati dal ministro Giuseppe Valditara, nonché fondi destinati alla manutenzione di infrastrutture idriche.

Il comunicato evidenzia anche il reperimento di 42 milioni di euro per il porto di Tremestieri e di 5 milioni per i viadotti O e P dello svincolo Giostra-Annunziata, attribuiti all’azione del commissario Nino Germanà e alla disponibilità del ministero guidato da Salvini.

Quanto al Ponte sullo Stretto, la Lega respinge le affermazioni di Renzi invitandolo a “utilizzare informazioni attendibili e ad evitare le panzane”. I fondi FSC, precisano, sono destinati anche alla realizzazione della metroferrovia e della tangenziale nord di Messina. Sull’apporto europeo, si ricorda che l’Unione Europea ha già approvato un cofinanziamento del 50% per la progettazione ferroviaria legata al progetto, con prospettive di ulteriori sostegni.

