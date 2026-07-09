Gommone in avaria al largo di Mortelle, soccorse cinque persone

Cinque persone sono state soccorse nei giorni scorsi dalla Squadra Nautica della Questura di Messina dopo essere rimaste in difficoltà a bordo di un gommone nello specchio di mare antistante la località di Mortelle. L’imbarcazione, a seguito di un guasto al motore, aveva perso la capacità di manovra ed era stata trascinata dalla corrente, finendo alla deriva.

L’intervento degli agenti ha consentito di raggiungere rapidamente il natante, metterlo in sicurezza e procedere al traino verso un’area priva di rischi. Una volta condotto in acque sicure, il gommone è stato regolarmente ancorato, permettendo ai cinque diportisti di concludere l’emergenza senza conseguenze.

L’episodio si inserisce nell’ambito dell’attività di vigilanza che la Squadra Nautica della Polizia di Stato intensifica durante la stagione estiva lungo il litorale della provincia di Messina e nelle località balneari caratterizzate da una maggiore presenza di bagnanti e imbarcazioni.

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni, gli equipaggi impegnati nel pattugliamento hanno verificato complessivamente 220 persone, 43 natanti e 17 stabilimenti e strutture balneari.

Le verifiche, eseguite con l’impiego delle moto d’acqua della Polizia di Stato nelle aree di Messina, Patti e Capo d’Orlando, hanno inoltre consentito di accertare diverse irregolarità. In nove circostanze sono state contestate sanzioni amministrative, riconducibili principalmente alla navigazione e all’ormeggio effettuati troppo vicino alla costa, oltre che alla mancata disponibilità della documentazione obbligatoria di bordo prevista dalla normativa vigente.

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