Ottobre Rosa, l’Asp di Messina porta gli screening oncologici nei Comuni

L’Asp di Messina promuove un calendario di iniziative dedicate alla prevenzione oncologica nell’ambito di Ottobre Rosa, con appuntamenti in diversi Comuni della provincia fino al 31 ottobre. La campagna riguarda gli screening per i tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, attraverso unità mobili, ambulatori e aperture straordinarie delle strutture sanitarie.

Il programma è stato illustrato dalla direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta. Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Messina Federico Basile, rappresentanti delle istituzioni, di Federfarma e dei Lions Club.

Tra le iniziative di sensibilizzazione figurano due spot: uno con l’attrice messinese Maria Grazia Cucinotta, dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, e un altro con Tota e Bastiano, personaggi realizzati attraverso l’intelligenza artificiale da Francesco Spinelli.

Dopo gli appuntamenti di Saponara e Letojanni, l’unità mobile mammografica sarà a Taormina dal 16 al 18 ottobre. Il 18 sono previste iniziative anche a Barcellona Pozzo di Gotto e Messina. Dal 19 al 23 ottobre Piazza Duomo, a Messina, ospiterà il Villaggio della Salute, con screening e visite specialistiche. Ulteriori appuntamenti sono programmati a Milazzo il 20 e 21 ottobre, a Roccalumera il 24 e a Montalbano Elicona dal 26 al 28.

Sono inoltre previste aperture straordinarie per le mammografie a Messina, Patti e Milazzo nei sabati 17, 24 e 31 ottobre, e a Sant’Agata di Militello nei venerdì 16, 23 e 30 ottobre.

Gli screening mammografici e del colon-retto sono rivolti alla fascia d’età 50-69 anni, mentre quelli della cervice uterina alle donne tra 25 e 64 anni. Per prenotazioni è disponibile l’indirizzo cg.screening@asp.messina.it.

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