210 nuovi dipendenti alla Regione Siciliana tra funzionari e specialisti

Sono stati firmati questa mattina, presso l’assessorato della Funzione pubblica, i contratti di assunzione per 210 nuovi dipendenti della Regione Siciliana. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore Andrea Messina e la dirigente generale Salvatrice Rizzo.

«Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della nostra amministrazione – ha dichiarato Schifani –. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro professionalità per proseguire con il programma di sviluppo e di rinnovamento avviato dal mio governo da due anni e mezzo. Quando sono stato eletto vigeva un blocco delle assunzioni, ma siamo riusciti ad azzerare il disavanzo e a ottenere un avanzo di oltre due miliardi. Grazie a questi conti in ordine continueremo ad assumere».

Le nuove unità riguardano principalmente il ricambio generazionale: 109 funzionari amministrativi, 22 specialisti informatico-statistici, 15 avvocati e 14 agronomi destinati alla tutela del territorio e allo sviluppo rurale. A questi si aggiungono 29 assunzioni nei Centri per l’impiego, suddivise tra 18 istruttori amministrativo-contabili e 11 operatori del mercato del lavoro. La Protezione civile regionale ha stabilizzato 12 dipendenti, mentre sono entrati in ruolo 5 centralinisti non vedenti. Nei giorni scorsi avevano già firmato tre unità appartenenti alle categorie protette, tra cui due donne vittime di violenza e una vittima di mafia.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – ha affermato l’assessore Messina – reso possibile dal lavoro congiunto della Funzione pubblica e dei dipartimenti regionali. L’ingresso dei nuovi assunti rappresenta un passaggio significativo verso il rinnovamento e il miglioramento dei servizi per cittadini e imprese».

