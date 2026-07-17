Catania, giovane consegna 500 euro trovati allo sportello bancomat

Cinquecento euro dimenticati presso uno sportello bancomat sono stati restituiti al legittimo proprietario grazie alla segnalazione di una giovane catanese e all’intervento della Polizia di Stato.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nella zona Vulcania di Catania. La ragazza si era recata presso un ATM per effettuare un prelievo quando ha notato alcune banconote rimaste all’esterno dello sportello automatico, presumibilmente dimenticate dalla persona che aveva eseguito un’operazione poco prima.

Senza trattenere il denaro, la giovane ha deciso di rivolgersi immediatamente agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, consegnando l’intera somma, pari a 500 euro, affinché fosse possibile rintracciare il proprietario.

Ricevuta la segnalazione e raccolta la testimonianza della cittadina, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Le verifiche hanno consentito, in tempi brevi, di identificare il titolare del denaro, un anziano che aveva lasciato le banconote allo sportello bancario a causa di un momento di disattenzione.

L’uomo è stato successivamente contattato e ha potuto riottenere l’intera somma. Al momento della riconsegna si è mostrato visibilmente commosso e ha espresso parole di ringraziamento nei confronti degli agenti intervenuti. La Polizia di Stato ha evidenziato come l’esito positivo della vicenda sia stato possibile grazie al comportamento responsabile della giovane, il cui gesto ha consentito di restituire il denaro al legittimo proprietario.

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