Made in Italy in vetrina: Arte e Creatività Siciliana in evidenza

La Regione Siciliana celebra l’eccellenza italiana: tre giorni dedicati al Made in Italy.

La Regione Siciliana si unisce alle iniziative nazionali per la promozione del Made in Italy, sottolineando le sue eccellenze artigianali. L’evento, programmato dal 14 al 16 aprile, coinvolge imprese palermitane di vari settori, dall’oreficeria all’agroalimentare. Organizzato dall’assessorato regionale delle Attività produttive con il sostegno del governo Schifani, l’iniziativa gode del patrocinio del ministero per le Imprese e il Made in Italy. Le aziende partecipanti esporranno le loro produzioni nei propri negozi, evidenziando il marchio dell’evento nazionale.

L’assessore Edy Tamajo ha commentato: “Celebrando il Made in Italy: saper fare e creatività in vetrina” è il titolo scelto per richiamare l’attenzione sul valore dell’arte e del design italiani, celebrando il patrimonio storico e creativo del Paese. L’iniziativa, accolta con favore dal Mimit, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle produzioni locali e sulle competenze degli artigiani e degli imprenditori siciliani.

Nell’ambito dell’evento, alcuni rinomati pasticceri palermitani contribuiranno con la creazione di un dolce ispirato al Made in Italy, che verrà esposto e offerto gratuitamente nelle pasticcerie locali.

