Operazione “Gotha IV”: confiscati beni mafiosi per 65mila euro

Il 3 luglio 2024, i Carabinieri del ROS, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno eseguito una confisca di beni emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia. L’azione riguarda un membro della famiglia mafiosa “barcellonese”, attiva a Barcellona P.G. (ME) e lungo la fascia tirrenica della Provincia di Messina.

L’operazione è frutto di indagini patrimoniali condotte dai Carabinieri del ROS, che hanno dimostrato come l’individuo, arrestato nell’ambito dell’operazione “Gotha IV”, avesse accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari. Condannato definitivamente nel 2017 a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), il soggetto ha fatto parte, dal 2002 al 2013, del sodalizio mafioso legato a Cosa Nostra siciliana, noto come “dei barcellonesi”. Le accuse includevano anche un’estorsione ai danni di un’impresa locale e reati di trasferimento fraudolento di valori.

Il provvedimento ha portato alla confisca di due immobili: una abitazione civile e un deposito/magazzino, per un valore complessivo di oltre 65.000 Euro. Questa azione rientra in una vasta operazione di contrasto alla criminalità mafiosa condotta dall’Arma dei Carabinieri nel Distretto di Messina, sotto la guida della Procura della Repubblica.

È importante notare che il provvedimento di confisca può essere modificato o annullato tramite i consueti mezzi di impugnazione. I successivi gradi di giudizio, nel contraddittorio tra accusa e difesa davanti a un giudice imparziale, potrebbero portare all’esclusione di responsabilità e alla restituzione dei beni agli aventi diritto, nel rispetto del diritto di cronaca garantito costituzionalmente.

