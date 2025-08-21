Pollice Verde a Capo d’Orlando con “La bellezza e il gusto dei fiori”

È prevista per domenica 24 agosto, alle ore 17.00, la lezione conclusiva del corso di giardinaggio promosso dalla Famiglia Russo-Pintabona, in sinergia con il Comune di Sinagra e la Pro Loco locale. L’iniziativa, nata dal desiderio di trasmettere l’esperienza e la dedizione alla cura dei fiori, ha inteso dimostrare come impegno e passione siano elementi fondamentali per prendersi cura del verde, al di là di eventuali predisposizioni naturali.

Il tema scelto per questa edizione è stato “La bellezza e il gusto dei fiori”, con particolare attenzione ai fiori eduli. I primi due incontri, condotti dal dottore naturalista Giuseppe Fogliani e dal dottore agronomo Natale Torre, hanno illustrato le caratteristiche, la coltivazione e l’uso culinario dei fiori commestibili. I partecipanti hanno potuto approfondire, anche attraverso una degustazione, l’impiego dei fiori eduli nella preparazione di piatti dolci e salati, evidenziandone i profili aromatici e cromatici.

La terza e ultima lezione si terrà nel giardino di Santa Carrà a Capo d’Orlando, e sarà tenuta dal dottore agronomo Santino Agnello. Il focus sarà l’allestimento di un orto su balcone, con nozioni pratiche su esposizione solare, scelta del terriccio, attrezzi, contenitori, concimazione e consociazioni tra piante e fiori.

Al termine dell’incontro sarà prevista la consegna degli attestati di partecipazione. Gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di riproporre il corso in futuro, con nuovi temi finalizzati a promuovere l’attenzione verso la cura del verde.

