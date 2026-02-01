Piraino, definizione agevolata dei tributi: l’invito di Cusmano al Comune

La legge di bilancio 2026, entrata in vigore il 1° gennaio, ha introdotto una nuova disciplina di definizione agevolata dei tributi delle Regioni e degli enti locali. La normativa prevede la facoltà per i Comuni di adottare, attraverso uno specifico regolamento comunale sottoposto al parere dell’organo di revisione, misure volte alla regolarizzazione dei debiti tributari e patrimoniali mediante il versamento della sola quota capitale, con l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi.

Sul tema è intervenuto il consigliere comunale Diego Cusmano, che opera in piena autonomia nell’ambito del gruppo consiliare autonomo “Noi che amiamo Piraino – Diego Cusmano”. L’esponente ha richiamato anche le indicazioni operative pubblicate il 27 gennaio da IFEL – Fondazione ANCI, che hanno fornito i primi chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina.

Secondo quanto evidenziato, l’eventuale introduzione della definizione agevolata potrebbe costituire uno strumento utile per sostenere i contribuenti che si trovano in condizioni economiche difficili, consentendo loro di sanare posizioni debitorie senza l’aggravio di ulteriori oneri. Parallelamente, la misura permetterebbe all’ente locale di recuperare entrate considerate di difficile esigibilità, migliorando l’efficacia della riscossione senza incrementare il carico complessivo sui cittadini.

Alla luce di questi elementi, il consigliere ha formalmente invitato l’Amministrazione comunale a valutare con attenzione e tempestività l’opportunità di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla normativa vigente. L’invito riguarda l’adozione del relativo regolamento comunale e la successiva sottoposizione dello stesso al Consiglio comunale per le determinazioni di competenza. La proposta è stata presentata come iniziativa rivolta esclusivamente all’interesse collettivo e al rafforzamento del rapporto tra ente locale e contribuenti.

