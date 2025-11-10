Nuova DC fuori dalla Giunta Regionale, le deleghe a Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la sospensione della presenza degli assessori espressione della Nuova Democrazia Cristiana all’interno della Giunta regionale, in relazione agli sviluppi giudiziari che riguardano l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. Schifani ha dichiarato che la decisione è motivata dalla necessità di garantire “massima trasparenza, rigore e correttezza istituzionale”, ritenuti elementi imprescindibili per l’azione amministrativa.

Il presidente ha precisato che la misura non rappresenta un giudizio sulle persone coinvolte, sottolineando: “Si tratta di un atto di responsabilità politica e morale, volto a tutelare la credibilità dell’istituzione e il rapporto di fiducia con i cittadini”. Ha inoltre ringraziato gli esponenti della Nuova Dc per il lavoro svolto e per la collaborazione fornita all’esecutivo fino a questo momento.

Schifani ha ribadito che la linea adottata dall’amministrazione regionale si fonda su valori di legalità e buon governo, affermando: “La nostra azione deve restare coerente con principi che devono sempre guidare l’attività pubblica”.

Il presidente ha infine espresso il proprio auspicio affinché i parlamentari della Nuova Dc mantengano il sostegno all’azione legislativa del governo regionale. Le deleghe degli assessorati alla Famiglia e alla Funzione pubblica sono state assunte ad interim dallo stesso Schifani.

