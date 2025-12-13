Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 15 al 21 dicembre

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli elettronici della velocità programmati lungo le principali arterie autostradali del territorio provinciale. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a favorire il rispetto dei limiti di velocità e a ridurre il rischio di sinistri stradali, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un’elevata incidentalità.

I servizi di monitoraggio saranno attivi da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. I dispositivi di rilevazione saranno posizionati in modo alternato lungo entrambe le infrastrutture e opereranno in entrambi i sensi di marcia, secondo una pianificazione giornaliera definita dalla Polizia Stradale.

In particolare, i controlli con strumenti di misurazione della velocità sono previsti nelle giornate del 15, 16 e 18 dicembre 2025. In tali date, le attività saranno svolte sia sull’autostrada A20 Messina-Palermo sia sull’autostrada A18 Messina-Catania, con modalità alternate tra le due tratte e nei due sensi di percorrenza.

La divulgazione preventiva delle informazioni relative ai controlli rientra in una strategia di trasparenza adottata dalla Polizia Stradale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di una guida prudente. Il rispetto dei limiti di velocità rappresenta uno degli elementi centrali per la sicurezza della circolazione, soprattutto nei tratti autostradali a maggiore rischio.

[SINTESI]

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli di velocità sulle autostrade A18 e A20, attivi dal 15 al 21 dicembre 2025, con verifiche previste il 15, 16 e 18 dicembre.

